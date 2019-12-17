Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir?

İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu iddia edilen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, dün gece çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti.

Oğuz, mali müşavir olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda kişiyle görüştüğünü, bu kişilerle de görüşmüş olabileceğini söyledi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söyledi.

Faik Öztrak, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini söyledi, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" dedi.

Öztrak, "FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" diye konuştu.