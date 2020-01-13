HABER
  4. Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Erdoğan ve Conte Libya’da Kalıcı Barış İçin UmutluErdoğan ve Conte Libya’da Kalıcı Barış İçin Umutlu
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit

Son dakika! Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar! 2 sanık tahliye edildi!

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar!

Görüntüler Trabzon'dan! Birbirinden farklı kostümlerle kalandarı kutladılar!

Görüntüler Trabzon'dan! 'Dedelerimizden ninelerimizden yadigar'

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını darp etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İran’daki protestolardaki bu görüntü gündem olmuştu! Trump'tan ilk tepki geldi!

Trump'tan İran’daki bu görüntüye ilk tepki geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.