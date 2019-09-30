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Urla Caz Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 05:21 | Son Güncelleme

Urla Caz Festivali sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının destekleriyle düzenlenen ve 3 gün süren Urla Caz Festivali sona erdi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğin son gününde sanatçı kARA, ney ile cazı buluşturdu.

kARA daha sonra Amerikalı caz sanatçısı Ricky Ford ile sahneyi paylaştı. Ayakta alkışlanan performans büyük beğeni topladı.

Urla’nın değerlerinden Neyzen Tevfik Kolaylı'ya ithaf edilen festivalde, daha sonra ilk perdesiz klasik gitarı icat eden, seçkin caz ve blues sanatçısı Erkan Oğur dinleyicilere adeta müzik şöleni yaşattı. Sahnede Oğur’a Can Çankaya, Kağan Yıldız ve Turgut Alp Bekoğlu eşlik etti.

Konserine, "Kusura Bakma" isimli şarkısı ile başlayan Birsen Tezer, repertuvarında Erkan Oğur ve Bülent Ortaçgil gibi ünlü isimlerin de parçalarına yer verdi. Tezer, şarkılarının yanı sıra sevenlerine zaman zaman kanun çaldı.

Festival kapsamında sahne alan İlhan Erşahin İstanbul Session, Ricky Ford, Sibel Köse’nin vokali, gitarda Neşet Ruacan ve Önder Foçan, trompette İmer Demirer, saksafonda Engin Recepoğulları, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ayhan Öztoplu’dan oluşan All Star Jazz Band ve Jehan Barbur müzikseverlere unutulmaz gece yaşattı.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yaptığı konuşmada, festivalin Urla sokaklarında ilk kez neyi üfleyen, müziğinin ruhunu hala şehrin sokaklarında hissettiren Neyzen Tevfik’e ithaf edildiğini belirterek, bu özel dinleti için sanatçılara teşekkür etti. Aydınhan, Ricky Ford ve sanatçı kARA’ya ney hediye etti.

Ricky Ford da gazetecilere yaptığı açıklamada, Neyzen Tevfik’i araştırdığını belirterek, "Urla’da, ney ile yolculuğa çıkan Neyzen Tevfik’in şehrinde sahne almanın ve bu harika ortamı yaşamanın onurunu hissediyorum. Bu benim için ayrı bir gurur." ifadesini kullandı.

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