Urla Çilek Kokuyor

Enginarıyla ünlü İzmir’in Urla ilesinde artık çilek üretimi de yaygınlaşıyor. Bir zamanlar “Urla’da yetişmez” denen çilek, belediyenin desteklediği kadın üreticiler ve aileleri için artık önemli bir geçim kaynağı. Projenin amacı kadın istihdamını artırmak ve parçalanmış tarı arazilerini değerlendirmek. Zaten projede başka bir ürünün değil de çileğin tercih edilme nedeni de küçük ölçekli tarım arazilerinde de ekonomik bir şekilde yetiştirilebilmesi. Tek bir kadın üretici yaklaşık bir dönümlük arazide tamamen kendi emeğiyle çileği yetiştirebiliyor. Proje kapsamında toprak analizleri yapıldı, üreticilere ziraat mühendisleri tarafından eğitim verildi. Üreticiler düzenli biçimde ziyaret edilerek ot toplama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildi. Çilek fidanları ücretsiz olarak dağıtıldı, toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesi amacıyla alınan malçlama makinesi çiftçilerin hizmetine sunuldu. Malçlama naylonları ücretsiz olarak dağıtıldı. Üç yıllık proje boyunca verilen destekler, süreç içinde azalarak devam etti. Projenin amaçları doğrultusunda üreticiler artık desteğe ihtiyaç duymadan da üretimi sürdürebilir hale geliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu Pakistan'da Militanlar 5 Yıldızlı Otele Saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a ziyaret

“Çilekleri gelip tarladan alıyorlar” 2017 yılında başlayan projeye sadece üç kadın üretici katılmış. Katılımın düşük olmasının en büyük nedeni daha önce Urla’da ticari olarak çiçek üretimi yapılmaması. Üretici kadınların anlattığına göre “acaba çilek burada yetişir mi” endişesi, ilk çileklerin üretilip satılmasıyla yerini “ben de yapabilirim” düşüncesine bırakmış. Bunun sonucu olarak bugün 43 kadın proje kapsamında çilek üretiyor. Projeye geçen yıl dahil olan Balıklıova köyünden Birgül Karademir, “Belediye sayesinde çilekçi olduk çıktık. Geçen sene öğrendik, bu sene usta olduk. Eşim yardımcı oluyor, ama o yardım etmese bile ben kendi başıma bu işi yapabilirim. Artık öğrendim. Ürettiğimiz çilekleri elden kendimiz satıyoruz. Gelip tarladan alanlar bile oluyor. Olsa, bir bu kadar çilek daha satarım. Talep çok fazla” diye konuşuyor. “Eskiden evime çilek almazdım” Aynı köyden Semra Özçelik de iki yıldır çilek üretiyor. VOA Türkçe’ye konuşan Özçelik “Belediyenin çilek fidanı verdiğini duyduk. Ben evimin önüne dikmek için 15-20 fidan istemeye gittim. Ama bunun bir proje olduğunu öğrenince dahil olduk. Eskiden çilek bilmezdim hiç. Yemek için evime bile almazdım. Ama şimdi hep beraber öğrendik. Geliri de güzel. Satışta da zorlanmıyoruz. Evimiz yol üstünde, Hiç pazara falan çıkarmadan evimizin önünde satıyoruz” diyor. Özçelik köyde önce iki üç kişinin başladığı çilek üretimine gün geçtikçe daha fazla köylünün katıldığını da sözlerine ekliyor.