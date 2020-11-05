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Urla polisinden uyuşturucu tacirleri ve gaspçılara suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 09:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesi otoban gişeleri yakınında gerçekleşen operasyonda, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye esrar maddesi sokmak isteyen ve satış yapmak için anlaştıkları kişiyi de gasp ettikleri iddia edilen çeteyi çökertti.

İzmir’in Urla ilçesi otoban gişeleri yakınında gerçekleşen operasyonda, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye esrar maddesi sokmak isteyen ve satış yapmak için anlaştıkları kişiyi de gasp ettikleri iddia edilen çeteyi çökertti. Urla Emniyet Müdür Vekili Özben Eroğlu’nun bizzat yönettiği operasyonda 6 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firarda olan Ali Yasin U.’nun da yakalanması için çalışmaların hızlandırıldığı bildirildi.
Olay, 1 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Yenice Mahallesi Urla Otoban kavşağında gerçekleşti. 06 BET 144 plakalı araç içerisinde M.İ. ile M.S. isimli şahıslar uyuşturucu madde satmak amacı ile 35 RN 796 plakalı araç içerisinde bulunan A.S., M.K., T.I., D.Ç. ve O.C.Ç. isimli şahıslar ile buluştu.
M.S. ve M.İ.’nin de içerisinde bulunduğu 35 RN 796 plakalı araca A.S. ve M.K. isimli şahısların binmesinden sonra aralarında para konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu sırada diğer araçtan inerek yanlarına gelen T.I. ve D.Ç. isimli şahıslar ellerindeki pompalı tüfek ve tabanca ile tehditler savurdu. 300 gram esrar maddesini ve mağdur şüphelilere ait cep telefonlarını zorla alıp kaçan şahıslar, ekiplerce takibe alındı. İki araçta bulunan şahıslardan A.S., M.K., T.I., D.Ç., M.S. ve M.İ. kovalamaca sonucu yakalandı. O.C.Ç. isimli şahıs ise kaçtı. Yapılan aramada 35 RN 796 plakalı araçta 1 adet Magnum marka pompalı tüfek ve bir adet seri numarası kazılı olan Walter marka 7.65 çapında siyah renkli tabanca ele geçirildi.
3 Kasım’da mahkemeye çıkarılan şahıslardan gasp olayının mağduru M.İ. isimli şahıs ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçlarından adli kontrol cezası ile serbest kalırken, M.S. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gasp olayını gerçekleştiren şüpheliler A.S., T.I., D.Ç. ve M.K. isimli şahıslar, ’Gasp ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye kapısında yakalandı
Şahısların adli mercilere çıkarıldığı esnada adliye binasında ekiplerin fark ettikleri firari O.C.Ç. de adliye kapısında yakalandı. Firarda olan Ali Yasin U.’nun uyuşturucu alışverişine aracı olduğunu, 12 bin Türk Lirası’na Mert S. ile anlaştıklarını ancak para vermeden gasp ettikleri iddia edildi.

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