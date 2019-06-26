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Urla'da 1 hektarlık makilik alan yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Urla'da 1 hektarlık makilik alan yandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
Bugün gündüz saatlerinde, İzmir Yüksük Teknoloji Enstitüsü'nün arkasında bulunan makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, 3 helkopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangın bölgesine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Urla'da 1 hektarlık makilik alan yandıUrla'da 1 hektarlık makilik alan yandı

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