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Urla'da 109 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 04:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına  çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 109 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. ise tutukladı.
Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan grubun Demircili Mahallesi sahil kesiminde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, bölgeye operasyon düzenleyerek, 109 kaçak göçmen ve 3 organizatörü gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaçak 109 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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