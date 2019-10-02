HABER

Urla’da 34 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 20:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Yunanistan’a geçme hazırlığında olan minibüsün içerisindeki, 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 35 DIY 09 plakalı minibüsün sürücüsü S.Y. (31) ve Ö.D. (33) ise yasa dışı geçişe organizatörlük ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Çanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandı
Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardıEvi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.