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Urla'da 55 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 55 kaçak göçmen yakalandı.

Urla'da 55 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dün saat 23.00 sıralarında Urla'nın Demircili Koyu'nda lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 49'u Kongo, 3'ü Orta Afrika, 2'si Somali ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 24'ü kadın, 11'i çocuk olan kaçak grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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