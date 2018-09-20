Urla'da 6 bin litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 bin 332 litre kaçak üretim şarap ele geçirilirken 3 kişi, gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuşçular, İçmeler ve Sıra mahallelerinde yaşayan Y.İ., S.H. ve E.K.'nin kaçak olarak şarap üretip, piyasaya sürdüğü belirlendi. Harekete geçen ekipler, tespit ettiği adreslere dün yaptığı baskında, 6 bin 332 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

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