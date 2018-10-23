HABER

Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde bir kişi, Çeşmealtı'nda 2'nci derecede arkeolojik sit alanı üzerine kaçak tek katlı prefabrik bir ev yaptı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde bir kişi, Çeşmealtı'nda 2'nci derecede arkeolojik sit alanı üzerine kaçak tek katlı prefabrik bir ev yaptı. Aynı zamanda Hazine arazisi olan bölgede yapılan kaçak ev, ekipler tarafından yıkıldı. Evin sahibinin, 'İmar Barışı' kapsamında başvuruda bulunarak, Yapı Kayıt Belgesi aldığı da ortaya çıktı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 'İmar Barışı' kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinden önce yapılan kaçak yapıları kayıt altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Yasayı fırsat bilen bazı kişilerin yaptığı kaçak yapılar da, mercek altına alındı. Yetililer, Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde, 2018 yılından sonra inşa edilen bir evi tespit etti. Hem 2'nci derecede arkeolojik sit alanı hem de Hazine arazi olan bölgede, bir vatandaşın kaçak tek katlı prefabrik ev yaptırdığı, bunun için de Yapı Kayıt Belgesi aldığı anlaşıldı. Müze Müdürlüğü yetkilileri, evin kurulduğu yerde, milattan önce 600 yılından kalma tarihi eserlerin olabileceğini belirtti. KAPISI BALYOZLA KIRILDI Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi ekipleri, kaçak ev için harekete geçti. Ekipler ilk önce evin çevresindeki tel örgüleri kaldırdı. Toprak zemine dökülen betonun üstüne yapılan evin kapısı, balyozla kırıldı. Evin penceresine asılan Türk bayrağı görevlilerce alındı. Yine evin çevresine suni çimler serildiği belirlendi. Yıkım sırasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle, içerideki eşyalar, belediye görevlilerince dışarı çıkarıldı. Tahliye işleminin ardından, kepçeler ile yıkım işlemine başlandı. 4 AY ÖNCE YAPILMIŞ Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Cemal Çeşmeci, yıkım kararı alınan evin kaçak olduğunu, uydu kayıtlarından fark ettiklerini belirtti. Daha sonra Urla Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Urla Belediyesi ekipleri ile birlikte evi yıktıklarını söyleyen Çeşmeci, "Evin 4 ay önce yapıldığını tespit ettik. Bunu uydu görüntülerinden belirledik. Ev için İmar Barışı başvurusunda da bulunulmuş" dedi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da, kaçak evi yapan kişi hakkında savcılığa yalan beyan vermesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Evrakta sahtecilik de yapıldığını söyleyen Varan, belediyelerin bu tür olaylara fırsat vermemesini istedi. Yerel yöneticilerin, kaçak yapılar karşısında hassas davranmasını isteyen Varan, bu tür kaçak yapıları yıkmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

PARTNERDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmışDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmış
'Dünyanın en eski gemi enkazı' Karadeniz'de bulundu'Dünyanın en eski gemi enkazı' Karadeniz'de bulundu
Metro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.