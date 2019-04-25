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Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

  İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında yaşanan patlamada bir asker şehit oldu bir asker ise yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında yaşanan patlamada bir asker şehit oldu bir asker ise yaralandı.
Urla Uzunada'daki askeri birlikte bugün yapılan tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Yaralı asker Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ''İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz'' denildi.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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