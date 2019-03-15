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Urla'da kediyi okla vurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde, geçen ay içine zehir karıştırılan makarnayı yiyen martı ile 3 sokak köpeğinin telef olmasının ardından, bu kez de kedinin okla vurulduğu tespit edildi.

Urla'da kediyi okla vurdular

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, geçen ay içine zehir karıştırılan makarnayı yiyen martı ile 3 sokak köpeğinin telef olmasının ardından, bu kez de kedinin okla vurulduğu tespit edildi. Hayvanseverler bu olayların artık son bulmasını istiyor.
Olay, dün sabah saatlerinde Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, evinin bahçesinde kedisini okla vurularak öldürülmüş olarak bulunca polise haber verdi. Urla Belediyesi veteriner ekipleri ile polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kediye saplanan oku çıkardı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kedinin ölümüne neden olan okun, polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi. Kedinin öldüğü evin bahçesinin karşı tarafındaki sitede bulunan bir başka evin bahçesinde polis tarafından yapılan aramada, hedef tahtası ve ok bulunduğunu, ayrıca güvenlik güçlerinin burada atış talimlerinin yapıldığını tespit ettiğini kaydeden Ülger, "Arama yapılan evdeki bir kişi ifadeye götürüldü. Kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldı ve yönetim bunu örtbas etmek istedi. Çünkü evlerinin değerlerinin düşmesinden korkuyorlar" dedi.
Bu olay ile ilgili site yönetiminden açıklama beklediklerinin altını çizen Ender Ülger, "Kedinin öldürüldüğü yerde bir çocuk olması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Böyle sorumsuz ve hayvan düşmanlarının değil sitede, toplum içinde bile yaşamaması gerekir" diye konuştu.

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Urla'da kediyi okla vurdular

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