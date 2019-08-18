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Urla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesindeki yangına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor - Yangın nedeniyle duman altında kalan mahallede tahliye çalışması başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

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