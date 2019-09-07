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Urla'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı.

Urla'da orman yangını

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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Urla'da orman yangınıUrla'da orman yangınıUrla'da orman yangını

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