Urla'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI\n\u0130zmir'in Urla il\u00e7esindeki ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131n, havadan ve karadan yap\u0131lan m\u00fcdahale ile yakla\u015f\u0131k 3 saat sonra kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. B\u00f6lgede so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nFOTO\u011eRAFLI\nFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduOtomobili \u015farampole yuvarlanan avukat yaraland\u0131Faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc! Yolcu otob\u00fcs\u00fc yand\u0131
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