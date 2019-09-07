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Urla'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 19:44 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Urla'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Urla'da orman yangını (2)

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