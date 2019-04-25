Urla'daki orkinos çiftliği ÇED toplantısı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Körfezi'nden, mahkeme kararlarıyla üretimi durdurulan ve Urla'nın Demircili Koyu'na taşınan orkinos çiftliğine ilişkin Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, vatandaşların tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Orkinos çiftliği kurmayı planlayan şirketin temsilcileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ÇED toplantısı için köye geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, dernek ve kent konseyi temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı öncesi yetkililer, halkın tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri toplantı yapılamadan alandan ayrıldı.

Urla Kent Konseyi Çevre Sağlık Komisyonu adına açıklama yapan Urla Belediye Meclisi Üyesi Ali Yanar, "Mahkeme kararları ve bilirkişi heyet raporları dikkate alınarak orkinos çiftliğinin Sığacık Körfezi'nden çıkması gerekirken yeni bir ÇED süreci başlatılması hukuka aykırıdır. Orkinos yetiştiriciliği çiftliği Sığacık Koyu ekosistemine geri dönüşü olmayan çevresel riskler oluşturmaktadır. Turizm merkezi olan bölgenin yakınında ekosisteme, doğal ve kültürel varlıklarımıza zarar verme olasılığı çok yüksektir." dedi.

Şirket temsilcisi Mustafa Topuz ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşleme esnasında oluşan atıklar yetkili ve lisanslı balık unu fabrikalarına muhafazalı olarak sevk edilip bertaraf olmaktadır. Hiçbir şekilde deniz ortamına balık atığı bırakılmamaktadır." ifadesini kullandı.

Toplantı daha önce de vatandaşların tepkisi nedeniyle ertelenmişti.

