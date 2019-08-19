Urla’daki yangının ardından Başkan Oğuz:

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Yağcılar ve Demircili mahallelerinde çıkan ve nedeni henüz belli olmayan orman yangını sabaha karşı söndürüldü. Sabah saatlerinde bölgeyi gezen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak" dedi.

Urla ilçesinde, Yağcılar ve Demircili mahallelerinde başlayan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, sabah saatlerinde yangının boyutu hakkında bilgi aldı. Oğuz, sabaha karşı alevlerin kontrol altına alınıp yangının söndürüldüğünü kaydetti.

İlk andan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Oğuz, "Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteri de yoğun şekilde çalıştı. Arazi şartlarının çok zor olması ve rüzgarın sert esmesi yangının kontrolünü güçlendirdi" diye konuştu.

"Burası Urla’nın nefes aldığı alanlar"

Zor şartlara karşın özellikle havadan yapılan müdahalenin yangının genişlemesini önlediğini vurgulayan Başkan Burak Oğuz, "Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler gidince kara müdahalesi yoğunlaşarak sürdü; ama birçok alan tahrip oldu. Özellikle belirtmek isterim ki burası Urla’nın nefes aldığı alanlar. Bazı yerlerde maalesef yangın denize kadar indi. Bu şartlarda herkes canla başla çalıştı" ifadelerini kullandı.

Bir günlük eğlence için ateş yakıp mangal yapmanın son derece kötü sonuçlara neden olduğunun altını çizen Başkan Oğuz, "Bu ormanlar 30-40 yılda yetişmiyor. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yapılacak. Daha sonra da bu bölgelerin tekrardan yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak. Yine belirtmek isterim ki, kullanılmayan 2 ev yangında hasar gördü" dedi.

Vatandaşlardan bir can kaybı yaşanmadığını da açıklayan Başkan Burak Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir vatandaşımızın canına bir şey olmadı ama ormanlarımızda yaşayan ve yangından kaçamayan onlarca belki de yüzlerce hayvan telef oldu. Bizlere oksijen veren ağaçlarımız ise büyük zarar gördü. Bu kayıplar bizleri derinden üzdü. Ne yazık ki hayvanların doğal yaşam alanları bir kez daha insanlar tarafından tahrip edildi. İzmir’in diğer yerlerinde yangınların hala devam ettiğini öğrendim. Oradaki yangınlarından biran önce sönmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Umarız ki bunlar bir daha yaşanmaz."



