Ürolojik hastalıklarda en sık görülenler nelerdir?

Birçok ürolojik bozukluk ve hastalık olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez, en sık görülen ürolojik hastalıklar hakkındaki uzman görüşlerini anlattı.

İşte en yaygın olan ürolojik hastalıklar:

BEING PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH)

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), prostat büyümesidir. Prostat bezinin boyutunda bir artıştır. BPH yaşlı erkeklerde çok yaygındır. Doğrudan prostat kanseri ile bağlantılı değildir. BPH semptomlarına, daha büyük bir prostatın üretra üzerine yerleştirebileceği basınç neden olur. Üretra, idrarı mesaneden ve vücudun dışına taşıyan dar tüptür. BPH'li erkekler sık idrara çıkma dürtüsü yaşayabilir. Ayrıca gittiklerinde zayıf bir idrar akışına ve idrar yaptıktan sonra mesanenin boş olmadığı hissine sahip olabilirler. Tedavi için alfa blokerler gibi ilaçlar reçete edilebilir. Ağır vakalar ise ameliyatla tedavi edilebilir.

İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybıdır. İstenmeyen idrar kaçırmaya neden olur. Bu durum hastalar için uygunsuz ve utanç verici olabilir, oldukça da yaygın görüle bir durumdur. İnkontinansa neden olabilecek birçok şey vardır. En yaygın nedenlerden birkaçı şeker hastalığı, hamilelik veya doğum, aşırı aktif mesane, prostat büyümesi, zayıf mesane kasları, zayıf sfinkter kasları (üretrayı destekleyen kaslar), idrar yolu enfeksiyonları, Parkinson ve multipl skleroz dahil olmak üzere hastalıklar, omurilik yaralanması ve şiddetli kabızlıktır. Bazı durumlarda, sıvı alımını kontrol etmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri sorunu çözmek için yeterli olabilir. Bu yaklaşımların etkisiz olduğu kanıtlanırsa, altta yatan nedeni düzeltmek için ameliyat önerilebilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE)

İYE'ler, idrar yolunu istila eden ve enfeksiyona neden olan patojenik bakteri veya virüslerin sonucudur. Erkeklerde de görülebilse de, kadınlarda çok daha yaygındır. İdrar yaparken yanma hissi, bir İYE semptomlarından biridir. Diğerleri, sık idrara çıkma dürtüsünü ve idrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boş olmadığı hissini içerir. Antibiyotikler genellikle çoğu İYE'yi beş ila yedi gün içinde temizleyebilir.

BÖBREK VE ÜRETER TAŞLARI

İdrarda kristaller olduğunda böbreklerde taşlar oluşur ve küçük partiküller bu kristalleri sarar ve toplar. Üreter taşları, böbrekten üretere (idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler) hareket eden taşlardır.

Bu taşlar idrar akışını engelleyebilir ve önemli miktarda ağrıya neden olabilir. Birçok insan tıbbi yardım almadan küçük taşları vücuttan atar, ancak daha büyük taşlar sorunlu olan tıkanmaya neden olabilir.

Bazı durumlarda büyük taşları çıkarmak için tıbbi veya cerrahi prosedürler gerekebilir. Şok dalga tedavisi (ESWL) en sık kullanılan tekniklerden biridir. Prosedür, vücuttan daha kolay çıkabilmeleri için taşları daha küçük parçalara ayırmak için ses dalgalarını kullanmayı içerir.

Diğer yaygın ürolojik durumlar Diğer bazı yaygın ürolojik durumlar prostat kanseri, mesane kanseri, mesane sarkması, hematüri (idrarda kan), erektil disfonksiyon (ED), interstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu), aşırı aktif mesane ve prostatit (prostat bezinin şişmesi) rahatsızlıklarıdır.

GENEL ÜROLOJİK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRMEK İÇİN İPUÇLARI

Yetişkinlerde ve çocuklarda iyi ürolojik sağlığı teşvik etmek için çeşitli önlemler alınabilir. Susuz kalmamalısınız. İdrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) önlemeye yardımcı olmak için kızılcık suyu içmelisiniz. Tükettiğiniz tuz ve kafein miktarını sınırlamalısınız. Sağlıklı bir kilo aralığında kalmalısınız. Sigarasız bir yaşam tarzı seçmelisiniz. Kegel egzersizleri ile pelvik bölge kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

Çocukları yatmadan hemen önce idrar yapmaya teşvik etmelisiniz. Gece saatlerinde sıvı alımını sınırlayabilirsiniz. En önemlisi ise idrar yolu rahatsızlıkları önemsenmeli, uzman desteği alınmalıdır.

