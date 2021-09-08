Ürperten rapor: Koronadan daha tehlikeli olacak, yüz binlerce insan ölecek

Covid-19'un tüm dünyanın bir numaralı sağlık sorunu olması, özellikle fakir ülkelerde görülen hastalıklarla mücadelenin azalmasına neden oldu.

Küresel Fon tarafından yayınlanan raporda, ''Covid-19 pandemisinin 2020'de HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı mücadele üzerinde "yıkıcı" bir etkisi oldu'' denildi.

Küresel Fon olarak bilinen Cenevre merkezli yardım kuruluşunun başkanı Peter Sands, ''En yoksul ülkeler pandemiden en ağır darbeyi aldı. Yoksul ülkelerin devasa bir zorlukla karşı karşıya olduğunu söylemeliyim. Aşıları yok ve sağlık sistemleri son derece kötü. Delta varyantı nedeniyle birçok hayat kaybedildi. Daha fazla varyantın olması, daha çok enfeksiyona yakalanacağımız gerçeğiyle doğrudan ilişkili. Ve bu durumda virüs, fakir ya da zengin bir ülke ayırt etmiyor. Her yere yayılıyor. Ancak yoksul ülkeler sadece Covid-19 ile değil başka hastalıklarla da mücadele ediyor.

''ÖLÜMLER KORONAVİRÜSTEN DAHA ÇOK OLACAK''

Bu yıl, HIV, tüberküloz ve sıtmaya karşı son yirmi yılda kaydettiğimiz ilerlemeyi mümkün kılan olağanüstü cesaret ve dayanıklılık hikayelerine odaklamayı ummuştuk. Ancak 2020 rakamları farklı bir odaklanmaya zorluyor. Kovid-19 vurduğunda olabileceğinden korktuğumuz şeyi doğruluyor. Küresel fon tarihinde ilk kez gerilemeye gitti. AIDS ve tüberkülozdan kaynaklanan aşırı ölümlerin koronavirüsten daha yüksek olacağını söylemeyim. 2020'de 2019'a göre yaklaşık bir milyon daha az insan tüberküloz tedavisi gördü ve korkarım bu kaçınılmaz olarak yüz binlerce insanın öleceği anlamına geliyor" dedi. HIV testi ve önleme hizmetlerinde "önemli" düşüş var'' şeklinde konuştu.

Fonun Çarşamba günü yayınlanan 2020 yılı yıllık raporu, faaliyet gösterdiği ülkelerde ilaca dirençli tüberküloz tedavisi gören kişi sayısının %19 düştüğünü gösterdi. HIV önleme programları ve hizmetlerinde %11'lik bir düşüş rapor edildi.

