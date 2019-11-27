Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157’ye karşı 461 oyla kabul edildi.

Ursula von der Leyen ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki yeni Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yap\u0131lan oylamada 157\u2019ye kar\u015f\u0131 461 oyla kabul edildi.PARTNERTa\u015f\u0131 beni Sebastian!D\u00dcZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memi\u015f'ten Arif Sa\u011f'\u0131n do\u011fdu\u011fu mahalleye ziyaret" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizin son paragraf\u0131nda, A\u015fkale Belediye Ba\u015fkan\u0131n\u0131n ad\u0131, sehven "Enver Ba\u015faran" olarak yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Haberimizi d\u00fczelterek yeniden yay\u0131ml\u0131yoruz.\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.Arnavutluk\u2019tan d\u00f6nen yolcular deprem an\u0131n\u0131 anlatt\u0131
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