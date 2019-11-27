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Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157’ye karşı 461 oyla kabul edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157’ye karşı 461 oyla kabul edildi.

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157’ye karşı 461 oyla kabul edildi.

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DÜZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Arif Sağ'ın doğduğu mahalleye ziyaret" başlıklı haberimizin son paragrafında, Aşkale Belediye Başkanının adı, sehven "Enver Başaran" olarak yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.DÜZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Arif Sağ'ın doğduğu mahalleye ziyaret" başlıklı haberimizin son paragrafında, Aşkale Belediye Başkanının adı, sehven "Enver Başaran" olarak yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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