Ursula von der Leyen'in ilk durağı Etiyopya

Afrika Birliği'nin merkezini ziyaret eden Leyen, Birliğin Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat'la bir araya geldi.Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Aralık'ta görevi devralan yeni Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu unvanla ilk dış ziyareti için seçtiği Etiyopya'ya gitti. Başkent Addis Ababa'da Afrika Birliği'nin merkezini ziyaret eden Von der Leyen, burada Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la görüştü.

AB'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde öne çıkan konulardan biri olan Akdeniz üzerinden göç konusunda konuşan AB Komisyonu Başkanı, düzensiz göçün dizginlenmesi ve güvenliğin artırılmasına yönelik bir dizi mesajlar verdi.

Von der Leyen, "Birlik olmamız kıtalarımızı değişen bir dünyada güçlü kılacak. Afrika Birliği sırtımı yaslayabileceğim bir ortak" ifadesini kullanırken, Etiyopya ziyaretinde kıtayı şekillendiren gelişmeleri "dinlemek" istediğini kaydetti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca siyasi ve ekonomik öncelikleri de değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Afrika ülkelerini "yakın komşumuz ve en doğal ortak" sözleriyle nitelendiren Von der Leyen, Afrika Birliği ziyareti sonrası Nobel Barış Ödüllü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile de bir araya geldi.