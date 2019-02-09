Uruguay’da karnaval heyecanı

Montevideo sakinleri ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin katıldıkları etkinlikten renkli kareler...

40 gün süren karnaval Uruguay'da başladı

Her yıl karnavalı temsil edecek kraliçe için yarışmalar düzenleniyor. Ülkenin en güzel genç kızları senenin en şanslısı olmak için mücadele veriyorlar.

Montevideo Karnavalı sırasında bütün halk sokaklarda festivalin tadını çıkarıyor. Bu karnaval her sene çeşitli ülkelerden birçok turisti de Uruguay’a çekiyor.

Sputnik Türkiye2nin haberine göre, açılışın ertesi günü samba okullarının geçidi yapılıyor. Yarışma özelliğini taşıyan bu geçitte sambanın anavatanı Brezilya’dan gelen jüri üyeleri grupların dansları ve müziklerini değerlendirip kazananı belirliyor.

Karnaval direkt olarak sokakta gerçekleştiği için herhangi bir bilet almak gerekmiyor, herkese açık ve ücretsiz. Ancak iyi görüşe sahip bir nokta kapabilmek için erkenden sokaklara düşmek gerekiyor, aksi takdirde kalabalığı yarıp önlere geçmek imkansız olabiliyor.

Montevideo karnavalı, 40 günlük süresiyle dünyanın en uzun karnavalı olarak biliniyor.

Karnaval süresi boyunca sokakları inleten, herkesi evlerinden dışarı çıkaran, sokaklarda coşkulu kalabalıkları peşinden sürükleyen diğer bir etkinlik ise “tambore” çalan topluluklar. Tambore, vurmalı çalgılara benzeyen yerel bir enstrüman. Kökenleri Afrika’ya dayanan “candombe” ritmini temsil eden bu kalabalık ortalığı yıkan bir ahenkle sokaklarda ilerliyor.

Bu yürüyüşte karnavaldaki tüm gösteri tiplerinden birkaç örnek grup, şehrin en önemli caddesi 18 de Julio’da geçit töreni yapıyor.

Montevideo Karnavalına katılan dansçılardan biri.

“Desfile de Inauguracion” adı verilen açılış geçidi ile karnavalın startı veriliyor.