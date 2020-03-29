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Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 07:03 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından Gonzalez'in ailesine baş sağlığı diledi.

Ülkede iktidardaki Ulusal Parti üyesi Gonzalez, 1993-1995 döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş, 1996'dan 2010 yılına kadar da Uruguay Seçim Mahkemesinde üst düzey görevde bulunmuştu.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Kovid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gonzalez Rissotto Kovid-19 Uruguay

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