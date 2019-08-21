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Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı

MONTEVIDEO (AA) - Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, doktorların sağ akciğerinde pulmoner nodül tespit ettiğini ve muhtemelen kanser olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Vazquez, "Çekilen tomografide, kötü huylu olabilecek çok net özellikleri olan bir sağ pulmoner nodül bulundu." dedi.

Muhtemelen kansere yakalandığını ifade eden Vazquez, hastalığın herhangi bir belirtisini hissetmediğini söyledi.

Ayrıntılı tetkiklerin ardından Vazquez, sağlık durumu ve olası tedavileri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmayı beklediğini kaydetti.

Onkolojist olan 79 yaşındaki Devlet Başkanı, birçok kez, ebeveynleri ve kız kardeşi kanserden öldükten sonra bu mesleği seçtiğini söylemişti.

Vazquez, 2011'de yazdığı yazdığı, "Chronicle of a Bad Friend" başlıklı kitapta, hastalarının kanserle mücadele deneyimlerine ve tanıklıklarına yer vermişti.

Vazquez'in görev süresi Mart 2020'de sona erecek.

Tabare Vazquez'in eşi Maria Auxiliadora Delgado, üç hafta önce 82 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer kanseri Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez

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