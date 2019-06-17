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Uruguay’da 100 bin evde hala elektrik yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

Arjantin’de dün sabah saatlerinde meydana gelen kesintisi nedeniyle Uruguay’da yaklaşık 100 bin evde elektrik kesintisi devam ediyor.Arjantin’de dün sabah saatlerinde meydana gelen kesintisi nedekiyle çevre ülkelerdeki 50 milyona yakın insan elektriksiz kalmıştı.

Arjantin’de dün sabah saatlerinde meydana gelen kesintisi nedeniyle Uruguay’da yaklaşık 100 bin evde elektrik kesintisi devam ediyor.
Arjantin’de dün sabah saatlerinde meydana gelen kesintisi nedekiyle çevre ülkelerdeki 50 milyona yakın insan elektriksiz kalmıştı. Arıza birçok bölgede giderilirken Uruguay’da yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kalmaya devam ediyor. Elektrik kesintisinden başkent Montevideo bölgesinde 94 bin 974 hane, Canelones’de 882 hane, Cerro Largo’da 577 hane ve Tacuaremb’da 533 hane etkilenmiş durumda.
Devlet Ulusal Enerji Santralleri ve İletim İdaresi Başkanlığı (UTE) tarafından yapılan açıklamada, 98 bin 857 müşteriye yani genel toplamın yüzde 6,6’sına henüz elektrik verilemediği bildirildi. Şirketin internet sitesinde 1 milyon 393 bin 682 müşterinin yani yüzde 93.38’ün hizmetinin geri yüklendiği belirtildi.
Uruguay Endüstrisi, Enerji ve Madencilik Bakanı Guillermo Moncecchi, Arjantin’de yaşanan elektrik kesintisi yüzünden kendilerinin etkilenmesinin tarihi olduğunu belirtip felaket olarak nitelendirdi. Bakan Moncecchi, “Enerji açısından, Uruguay kesinlikle kendi kendine yeterli. Enerji bağlantımızı Arjantin’le kesebiliriz, ancak bu çok kötü bir karar olur. Bu yanan mahallede evi yanan komşunuzdan su saklamak gibi olur” diye konuştu.

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