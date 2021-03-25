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Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü

25.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uruguay’da korona virüs aşılarını taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 mürettebat yaralanırken, 300 doz aşı da ziyan oldu.Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’ın doğusunda bulunan Rocha kentinde Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü.

Uruguay’da korona virüs aşılarını taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 mürettebat yaralanırken, 300 doz aşı da ziyan oldu.
Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’ın doğusunda bulunan Rocha kentinde Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü. Uruguay Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bell 212 tipi helikopterin acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kaydedildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.
Helikopterde 80 yaş üzeri kişilere uygulanmak üzere başkent Montevideo’dan Rocha’ya gönderilen yaklaşık 300 doz Pfizer aşısının bulunduğu belirtildi. Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangında aşıların tamamının ziyan olduğu aktarıldı.
Uruguaylı sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ülkede şu ana kadar 414 bin 926 kişiye aşı yapıldı. Böylece nüfusun yüzde 11.83’lük kısmı korona virüse karşı aşılanmış oldu. Salgının başlangıcından bu yana Uruguay’da 87 bin 812 vaka tespit edilirken, 843 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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