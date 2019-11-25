HABER

Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 07:43 | Son Güncelleme

Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou: - "Bir ülkeyi yönetmekten çok, birlik ve barış içinde bir halk istiyoruz. Ülkede 1 Mart'ta çok renkli bir hükümetin görevi üstleneceğine eminiz" - Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez: - "Uruguay'da daha önce görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi beklemek istiyoruz, hiçbir provokasyona uğramaksızın seçim sonuçlarının sayımının bitmesini beklemek lazım"

Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, adaylar arasındaki oy farkının çok yakın olması nedeniyle yeni devlet başkanı, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirlenecek.

Ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda neredeyse tamamı açılan sandıklarda Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou yüzde 48,75 oy alırken, ülkeyi 2005'ten beri yöneten sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez ise oyların yüzde 47,47'sini elde etti.

Seçmen sayısı 2,6 milyon olan Uruguay'da, adaylar arasındaki oy farkının birbirine çok yakın olması nedeniyle Seçim Mahkemesi, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek yeni devlet başkanının perşembe veya cuma günü nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirleneceğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre iki aday arasındaki oy farkının yaklaşık 29 bin olduğu açıklandı.

- "1 Mart'ta çok renkli bir hükümet görevi üstlenecek"

Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou, kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Bir ülkeyi yönetmekten çok, birlik ve barış içinde bir halk istiyoruz. Ülkede 1 Mart'ta çok renkli bir hükümetin görevi üstleneceğine eminiz." dedi.

Rakibi Martinez'in seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirten Lacalle, "Elbette sonuçları kabul etmenin çeşitli yolları var. Kazansak da kaybetsek de biz her zaman aynı şekilde kabul ediyoruz. Resmi olarak birkaç gün içinde sonuçları öğreneceğiz, maalesef hükümetin adayı henüz bizi aramadı ve geri dönüşü olmayan sonuçları da kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

- Martinez, nihai sonuçlardan umutlu

Geniş Cephe Koalisyonu adayı Daniel Martinez de, seçim sonuçlarını takip ettiği yerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Uruguay'da daha önce görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi beklemek istiyoruz, hiçbir provokasyona uğramaksızın seçim sonuçlarının sayımının bitmesini beklemek lazım. Seçim Mahkemesinin açıklayacağı sonuç ne olursa olsun, burada 'Biz varız ve ülke tarihinin kahramanları olmak istiyoruz' diyen bir halk var." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenine teşekkür eden Martinez, "Herkesin birbirine saygı duyduğu bir Uruguay istiyoruz. Biz coşku ve mutluluk dolu, kimsenin mümkün olacağına inanmadığını yapmanın verdiği huzurla doluyuz." diye konuştu.

Yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusa sahip Uruguay'da 2,6 milyon seçmen, 27 Ekim'de düzenlenen seçimlerde devlet başkanının yanı sıra 30 senatör ve 99 milletvekili için oy kullanmıştı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Martinez'in liderliğindeki Geniş Cephe Koalisyonu aldığı yüzde 39 oy ile senatoda 13 ve mecliste 42 sandalye kazanırken, yüzde 28 oy alan Lacalle'nin öncülüğündeki Ulusal Parti 10 senatör ve 30 milletvekili elde etmişti.

Lacalle, seçimlerin ikinci turu için, ilk turda oyların yüzde 12'sini elde ederek 3'üncü olan Colorado Partisi ve yüzde 11 oy oranı ile 4'üncü olan Cabildo Abierto partisinin desteğini almayı başarmıştı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyorMeteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor
Alkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandıAlkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uruguay'daki devlet başkanlığı seçimleri Uruguay'daki seçimler

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Talat Atilla'dan yeni açıklama

Talat Atilla'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullar açıldı, İstanbullunun trafik çilesi yeniden başladı

İstanbullunun çilesi yeniden başladı...

Konya Valisi Orhan Toprak törene damga vuran 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama yaptı

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti (İskender Evrenesoğlu kimdir?)

İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti

Son dakika... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.