Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek

Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou, kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Bir ülkeyi yönetmekten çok, birlik ve barış içinde bir halk istiyoruz. Ülkede 1 Mart'ta çok renkli bir hükümetin görevi üstleneceğine eminiz." dedi.

İlk belirlemelere göre iki aday arasındaki oy farkının yaklaşık 29 bin olduğu açıklandı.

Seçmen sayısı 2,6 milyon olan Uruguay'da, adaylar arasındaki oy farkının birbirine çok yakın olması nedeniyle Seçim Mahkemesi, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek yeni devlet başkanının perşembe veya cuma günü nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirleneceğini duyurdu.

Rakibi Martinez'in seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirten Lacalle, "Elbette sonuçları kabul etmenin çeşitli yolları var. Kazansak da kaybetsek de biz her zaman aynı şekilde kabul ediyoruz. Resmi olarak birkaç gün içinde sonuçları öğreneceğiz, maalesef hükümetin adayı henüz bizi aramadı ve geri dönüşü olmayan sonuçları da kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

- Martinez, nihai sonuçlardan umutlu

Geniş Cephe Koalisyonu adayı Daniel Martinez de, seçim sonuçlarını takip ettiği yerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Uruguay'da daha önce görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi beklemek istiyoruz, hiçbir provokasyona uğramaksızın seçim sonuçlarının sayımının bitmesini beklemek lazım. Seçim Mahkemesinin açıklayacağı sonuç ne olursa olsun, burada 'Biz varız ve ülke tarihinin kahramanları olmak istiyoruz' diyen bir halk var." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenine teşekkür eden Martinez, "Herkesin birbirine saygı duyduğu bir Uruguay istiyoruz. Biz coşku ve mutluluk dolu, kimsenin mümkün olacağına inanmadığını yapmanın verdiği huzurla doluyuz." diye konuştu.