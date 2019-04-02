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Uruguay'da generaller suçu örtbas ettikleri şüphesiyle görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Generaller, 1973-1985 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde bir ordu mensubu tarafından işlenen yargısız infaz suçunu örtbas etmekle suçlanıyor

MONTEVIDEO (AA) - Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Devlet Başkanı Tabare Vazquez, Genelkurmay Başkanı ve 5 generali askeri diktatörlük döneminde işlenen bir yargısız infaz suçunu örtbas ettikleri şüphesiyle görevden aldı.

Devlet Başkanı Vazquez, 1973-1985 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde bir ordu mensubunun işlediği suçları örtbas ettikleri şüphesiyle Genelkurmay Başkanı Jose Gonzalez ve 5 generalin görevine son verdi.

Gonzalez ve diğer generaller, 1973 yılında solcu Tupamaru gerillalarına mensup bir militanı yargısız şekilde infaz edip cesedini nehre attığını itiraf eden emekli bir ordu mensubu hakkında işlem yapmamakla suçlanıyor.

Generallerin olayı ordu haysiyet divanında ele aldığı ancak komuta kademesini ve adli mercileri bilgilendirmediği iddia ediliyor.

Uruguay'da bugüne dek 40 ordu mensubu diktatörlük döneminde işledikleri insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanmıştı.

Ülkede 12 yıllık askeri diktatörlük döneminde yüzlerce kişi hapse atılmış ve işkence görmüştü. Yaklaşık 192 kişinin de yargısız infazlarla öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
General Jose Gonzalez silahlı kuvvetler Uruguay Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez

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