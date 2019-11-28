HABER

Uruguay'da Martinez, devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğradığını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:24 | Son Güncelleme

Sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez, rakibi Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou'yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti

Uruguay'da 2005'ten bu yana iktidarda bulunan sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez, devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğradığını kabul etti.

Martinez, Twitter'da rakibi Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou'yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti ve Pou ile yarın bir araya geleceklerini duyurdu.

Uruguay'da geçen pazar yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 98,1'i sayılan oyların, Pou yüzde 48,73'ünü, Martinez yüzde 47,49'unu kazandı.

Seçmen sayısı 2,6 milyon olan Uruguay'da, adaylar arasındaki oy farkının birbirine çok yakın olması nedeniyle Seçim Mahkemesi, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek yeni devlet başkanının cuma günü nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirleneceğini bildirmişti.

Luis Lacalle Pou'nun, 1 Mart 2020'de devlet başkanlığı görevine başlaması öngörülüyor.

Uruguay'da devlet başkanı seçiminin ilk turunda Martinez oyların yüzde 40'ını, Pou yüzde 29'unu almıştı. İlk turda yenilgiye uğrayan adaylar Guido Manini Rios ve Ernesto Talvi, ikinci turda Pou'ya destek vereceklerini açıklamıştı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
İstanbul'da su fiyatlarındaki artış talebi reddedildiİstanbul'da su fiyatlarındaki artış talebi reddedildi
Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandıCinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daniel Martinez Luis Lacalle Pou Uruguay

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Tam 4 milyon avroya satıldı!

Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.