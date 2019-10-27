Uruguaylılar devlet başkanı seçimi için sandık başında

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay'da halk, devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusa sahip Uruguay'da halk, devlet başkanının yanı sıra 30 senatör ve 99 milletvekilini de belirmek için oy verme işlemine başladı.

Ülkedeki 2,6 milyon seçmen, yerel saatle 19.30'a kadar oy kullanabilecek.

İlk turda adaylardan birisinin yüzde 50'den fazla oy alamaması halinde ikinci tur seçimlerinin 24 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçimlerinde 11 aday yarışırken, çekişmenin geniş cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez ve Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Anketler, başkent Montevideo'nun eski belediye başkanı Martinez'in Pou'ya göre bir adım önde olduğunu gösteriyor.

Sol eğilimli geniş cephe koalisyonu 2005'ten beri Uruguay'ı yönetiyor.

Mevcut Devlet Başkanı Tabare Vazquez tekrar aday olmazken, ülkede devlet başkanların art arda aday olmalarına izin verilmiyor.

Cinayet işleme oranının geçen yıl yüzde 46 arttığı belirtilen ülkede ekonomi ve işsizlik, seçmenler için büyük bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.