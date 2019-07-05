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Urumçi olaylarının 10. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk: - "Çin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize inanç, seyahat, düşünce gibi hiçbir özgürlük tanımıyor. Uygur alfabesiyle eğitimimizden dini ve milli kimliğimize, tarihi eserlerimizden mescitlerimize kadar her şeyimizi yok ediyor"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Çin'in, Doğu Türkistan'dakilere hiçbir özgürlük tanımadığını belirterek, "Çin, Uygur alfabesiyle eğitimimizden dini ve milli kimliğimize, tarihi eserlerimizden mescitlerimize kadar her şeyimizi yok ediyor." dedi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneğince, 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de yaşanan olayların 10. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Ulus Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde toplanan grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Urumçi'de milyonlarca kişinin Türk ve Müslüman oldukları için yıllardır baskı ve zulme maruz kaldığını belirtti.

Doğu Türkistan'da Türk ve Müslüman olan birçok Uygur'a hala Çin tarafından kamplarda işkence edildiğini söyleyen Tümtürk, "Çin, Nazi kamplarından beter kamplarda tuttuğu 5 milyon Uygur Türkü'nü işkence ederek öldürüyor. Kızlarımız, Çinliler ile evlenmeye zorlanıyor. Yavrularımız kültüründen, inancından, vatanından koparılmak için ailelerinden uzaklaştırılıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyinin raporları, kampların uydu görüntüleri, daha önce kamplarda kalarak işkence görenlerin açıklamaları sonrasında Çin hükümeti 3 yıldır inkar ettiği bu kampları geçen yıl kabul etti." diye konuştu.

Tümtürk, Çin'in dezenformasyon yaptığını, Doğu Türkistan gerçeğini gizlemeye çalıştığını ifade ederek, "Çin yalanları ile dünyayı aldatmak için adeta tiyatro oynamaktadır. Uygurların alimleri, yazarları, aydınları, sanatçıları Doğu Türkistan'da Türklüğü, İslam'ı, milli şuuru tanıttıkları için akıl almaz işkencelere maruz kalıyorlar. Çin zindanlarında şehit oluyorlar. Çin, devlet terörü uygulayarak 35 milyon Doğu Türkistanlıyı terörist olarak itham ederek, katliamlarını meşrulaştıramaz." dedi.

Doğu Türkistanlıların hiçbir özgürlüklerinin olmadığını vurgulayan Tümtürk, "Çin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize inanç, seyahat, düşünce gibi hiçbir özgürlük tanımıyor. Uygur alfabesiyle eğitimimizden dini ve milli kimliğimize, tarihi eserlerimizden mescitlerimize kadar her şeyimizi yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Tümtürk, Uygur Türklerinin Çin'in insafına terk edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Doğu Türkistan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk Urumçi

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