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Ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, “Gerek işletmelerde yaptığımız denetimlerde gerekse alınan numunelerin olumsuz çıkması sonucunda bin işletmeye 6 milyon TL idari para cezası uygulandı” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “ürün bazlı” gıda denetimleri et ve tavuk dönerleri ve bazı lokantalar ile devam etti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, “Gerek işletmelerde yaptığımız denetimlerde gerekse alınan numunelerin olumsuz çıkması sonucunda bin işletmeye 6 milyon TL idari para cezası uygulandı” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “ürün bazlı” gıda denetimleri et ve tavuk dönerleri ve bazı lokantalar ile devam etti. Ankara’da, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz tarafından yapılan denetlemelerde ürünlerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Hijyene büyük önem verilen denetlemede, sınıfta kalan işletmelere ise cezai yaptırımlar uygulanacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz denetim programının 6’ıncı günü olduğunu hatırlatarak, “Bugün ağırlıklı olarak lokanta restoran tarzı gıda işletmelerinin denetimi yapılmaktadır. Ankara genelinde yıl boyunca 70 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 3 bin 700 numune aldık ve numunelerin 300 tanesi olumsuz sonuçlandı. Gerek işletmelerde yaptığımız denetimlerde gerekse alınan numunelerin olumsuz çıkması sonucunda bin işletmeye 6 milyon TL idari para cezası uygulandı” diye konuştu.
Et dönerlere ve tavuk dönerlere ilişkin de il müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca 154 adet numune alındığını söyleyen Korkmaz, “İnsan sağlığına uygunluğu noktasında tüm yönleriyle bu dönerler incelendi. 154 numuneden 8 tanesi olumsuz sonuçlandı. Bu hafta da yaklaşık 65 tane numune aldık bu numunelerin de incelenme süreçleri devam ediyor. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi noktasında Bakanlığımız tüm tedbirleri almış durumda. Amacımız hem tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması hem haksız rekabetin önüne geçmek. Bakanlığımız tüm tedbirleri almış durumda” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Korkmaz, vatandaşların toplu tüketim noktalarında gıda ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında Bakanlığın 174 Alo Gıda hattını arayabileceklerini kaydetti.

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