Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM'de

SİNAN USLU - AK Parti milletvekilleri, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin 27 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, "Bu kanun teklifini daha önceki dönemlerde Meclis Başkanlığına sunmuştuk fakat kadük olmuştu. O zaman geçmemişti. Bu kanun teklifimizi tekrar çalıştık düzenlemeyle daha da geliştirerek Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi.

Muş, düzenlemeyle, Avrupa müktesebatıyla uyumlaştırmaya gidileceğini, Türk malı ürünlerin, Avrupa pazarına daha rahat erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Düzenlemenin, Türkiye'nin ihracatının artırılmasında etkili olacağını belirten Muş, "İhracatımızın önemli bir kısmı Avrupa Birliğine yapılıyor ve biz AB'ye net ihracatçı durumundayız yani ihracatımız ithalatımızdan fazla olan bir ülkeyiz. Bu kanun teklifinde Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlaştırılan belli alanlar var. Düzenlemeyle ihracatçımız çok daha rahat ve etkili şekilde Avrupa pazarlarına mallarını satma imkanına sahip olabilecek." diye konuştu.