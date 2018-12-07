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Ürün Güvenliği şikayet hattına yaklaşık 3 bin çağrı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı Mustafa Varank: - "2018 yılı içerisinde bakanlığımıza 3 bin 603 istek, şikayet ve öneri için çağrı kaydı geldi. Bu kayıtların 2 bin 633'ü 'Alo 130 Ürün Güvenliği' şikayet hattına, 970'i ise 'Alo Sanayi' hattına yapıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bu yıl içerisinde 3 bin 603 istek, şikayet ve öneri için çağrı geldi, bu kayıtların 2 bin 633'ü "Alo 130 Ürün Güvenliği" şikayet hattına, 970'nin ise "Alo Sanayi" hattına yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlığına bu yıl içerisinde toplam 3 bin 603 istek, şikayet ve öneri için çağrı kaydı geldiğini bildirdi. Varank, bu kayıtların 2 bin 633'ünün "Alo 130 Ürün Güvenliği" şikayet hattına, 970'nin ise "Alo Sanayi" 444 62 78 hattına yapıldığını kaydetti.

"Alo 130 Ürün Güvenliği" şikayet ve "Alo Sanayi" 444 6278 hatlarına gelen başvurulara yasal süre içerisinde cevap verildiğini ifade eden Varank, cevaplanmayan çağrı bulunmadığını vurguladı.

Varank, vatandaşlarca bakanlığına yapılan başvuruların en süratli ve nitelikli bir şekilde cevaplanması için azami gayret gösterildiğini belirtti.

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Alo 130 Ürün Güvenliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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