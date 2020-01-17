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  4. Ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından hazırlanan, ürün güvenliğine ilişkin 27 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - AK Parti tarafından hazırlanan, ürün güvenliğine ilişkin 27 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti'nin hazırladığı ve 27 maddeden oluşan, 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi', Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde (AB) net ihracatçı durumunda olduğunu söyledi. Düzenlemeyle ihracatçının, çok daha rahat ve etkili olarak Avrupa pazarlarına mallarını satma imkanına sahip olabileceğini belirten AK Parti'li Muş, şöyle konuştu:
"Mevcut durumda üretici başlığı altında toplanan 'imalatçı', 'ithalatçı' ve 'etkili satıcı' artık ayrı ayrı tanımlanmakta ve her birinin sorumluluğu ayrı ayrı yazılmaktadır ki burada ortaya çıkacak aksaklıklarda farklı tanımlanmış olan paydaşlara müeyyideler hakkaniyetle uygulanabilsin. Türk malı imajının korunabilmesi için tağşiş ya da güvenliksiz, güvenlikli olmayan ürün ihracatı yapan firmalara kısıtlama getiriliyor. Etikette yazılanlarla ürün eğer tutmuyorsa ve bu şekilde ihracat yapmaya çalışıyorsa firmalar bunlara da kısıtlamalar getirilecek. Çünkü Türk malı imajının dünyada da korunmasını istiyoruz. Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamına alınacak."
'ÜRÜN SORUMLULUĞU TAZMİNATI GETİRİYORUZ'
AK Parti'li Muş, düzenlemeyle 'izlenebilirlik' mekanizması oluşturulacağını belirterek, "Bir ürün imalatçıdan veya ithalatçıdan çıktığı zaman hangi dağıtıcıdan, oradan nereye kadar gidiyorsa bunların beyan edilme zorunluluğunu ortaya koyuyoruz ki sistem uygunsuz ya da ayıplı, Türkiye'nin ortaya koyduğu standartların dışında bir ürün ortaya çıktığında, bunun hangi paydaşlardan çıktığını rahat şekilde bulabilsin Geri çağırma mekanizmasını zorunlu hale getireceğiz. Bir ürünün ayıplı, uygunsuz, güvenli olmadığı ortaya çıktığı zaman tüketiciye herhangi bir külfet olmadan zorunlu şekilde geri çağrılmasını, toplanmasını düzenlemiş olacağız. Ürün sorumluluğu tazminatı getiriyoruz. Düzenlemeyle vatandaşımız bir ürün aldığı zaman bu üründen kaynaklı kendisinin ya da mallarının zarar görmesi durumunda tazminat hakkını getirmiş olacağız" dedi.

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