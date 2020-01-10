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  4. Ürünlü’de sofralar bereketlendi

Ürünlü’de sofralar bereketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazında vatandaşlarla bereket sofrasında buluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne sabah namazı ile birlikte Nilüfer’in Ürünlü Mahallesi’nde başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazında vatandaşlarla bereket sofrasında buluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne sabah namazı ile birlikte Nilüfer’in Ürünlü Mahallesi’nde başladı. Sabah namazını Ürünlü Camii’nde kılan Başkan Aktaş, daha sonra bereket sofrasında vatandaşlarla buluştu. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay’ın da katıldığı kahvaltıda konuşan Başkan Aktaş, ‘Gönül sohbet ister, kahve bahane’ misâli, simit, zeytin, peynir ve çaydan oluşan bereket sofrasında vatandaşlarla hasbihal etmek istediklerini söyledi. Yaz dönemi sabah namazının çok erken saatte olması sebebiyle ara verdikleri bereket sofrasına yeniden başladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, böylelikle meseleleri ilk ağızdan dinleme imkânı bulduklarını söyledi.
Başkan Aktaş, 1973’te nüfusu 300 binlerde olan Bursa’nın bugün 3 milyonlara ulaştığını hatırlatarak, bu hızlı büyümenin de beraberinde bazı sorunları getirdiğini hatırlattı. Bu soruları da bizzat yerinde görmek için 17 ilçe ve 1058 mahallede sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Hamdolsun Türkiye artık eski Türkiye değil. Ulaşımda, sağlıkta, alt yapıda önemli çalışmalar yapılırken, sosyal devlet anlamında da ciddi mesafeler alındı. Hastasına, yaşlısına, engellisine, ihtiyaç sahiplerine destek olan bir devlet ve belediyeler var. Ancak maalesef bunların yanında Türkiye’nin içte ve dışta düşmanları da var. Suriye, İran, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar keza Afrika kanayan bir yara. Böyle bir coğrafyada Türkiye çok rahat gibi görünmese de biz bugüne kadar birlik ve beraberlikle her türlü engeli aştık. Biz böyle bir coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bunun için de bir ve beraber olmayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmanın ardından Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ve vatandaşlardan mahallenin meselelerini dinledi. İmar uygulamalarından toplu taşımaya, ulaşımdan mesîre alanı yetersizliğine kadar tüm talepleri tek tek not alan Başkan Aktaş, ulaşım ve altyapının öncelikleri olduğunu belirterek, diğer konuları da imkânlar dahilinde takip edeceklerini kaydetti.

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