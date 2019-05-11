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Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Tekeli Taburu'na bağlı üs bölgesinin yolunu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Mayıs ayına gelinmesine rağmen dağlarla çevrili Şemdinli'de kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 8 metre karın bulunduğu Şemdinli ilçesindeki Tekeli Taburu'na bağlı Üs Bölgesi'nin kapalı olan 6 kilometrelik yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce karın oluştuğu yolda çalışma yapan ekipler, 5 kilometrelik mesafeyi açarken kalan 1 kilometrelik yolu açma çalışmalarını ise sürdürüyor.
Zorlu bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman ekskavatör de kullanılıyor.

FOTOĞRAFLI

Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlarÜs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlarÜs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlarÜs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

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