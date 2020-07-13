USAGM Genel Müdürü Görevden Almaları Savundu

Senatörlerin mektubunda, Pack’in Kongre’ye danışmadan ve bilgi vermeden hareket ettiği ve diğer basın kuruluşlarının genel müdürlerini görevden almasının, kendi idaresi altında kurumun geleceği hakkında “ciddi sorular uyandırdığı” belirtiliyor.

Voice of America’nın (Amerika’nın Sesi - VOA) bağlı bulunduğu ABD Küresel Basın Dairesi (USAGM) genel müdürlüğü görevine geçen ay başlayan Michael Pack, göreve geldikten sonra attığı bazı adımlarla ilgili her iki partiden dile getirilen kaygılara yanıt verdi. Pack’in göreve gelir gelmez, USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden alması eleştirilmişti.

"Başkan ABD halkı ve Senato benden anlamlı değişiklikler bekliyor"

Pack ise mektubunda, “Başkan, Amerikan halkı ve Senato benden cesur ve anlamlı değişiklikler yapmamı istedi. Gerçekten de, adaylığımın onayı süreci boyunca ve göreve geldikten sonraki haftalarda, USAGM’i ve altındaki kurumları kuşatan ve yaygın olarak bilinen idare sorunlarını çözmeye yönelik kararlılığımı net ortaya koydum” ifadelerini kullandı.

Michael Pack, “Adaylığımın onay süreci sırasında, USAGM’e bağlı gazetecilerin bağımsızlığına saygı gösterme ve koruma sözü vermiştim ve bu sözümün arkasındayım. Ayrıca VOA Bildirgesi’ni onurlandırmaya ve diğer USAGM ağları ile dünya genelindeki kahraman gazetecilerimizin misyonlarını desteklemeye olan katı bağlılığımı yinelemek istiyorum. Doğru ve güvenilir habercilik yoluyla, doğru bilgilerin eksikliğini çekenlere bu doğruları ulaştırmalıyız” dedi.

VOA Bildirgesi neleri öngörüyor?

1976 yılında yürürlüğe giren VOA Bildirgesi’nde, VOA’in haberlerinde “doğru, tarafsız ve kapsamlı olmakla”, Amerikan düşünce yapısını ve kurumlarını “dengeli ve kapsamlı” bir şekilde yansıtmakla ve Amerikan yönetiminin politikalarını “açıkça ve etkili bir şekilde” tanımlamakla yükümlü olduğu belirtiliyor.