USAGM Personeli Araştırmak İçin 1 Milyon Dolar Ödedi

ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM), Trump’ın atadığı eski CEO Michael Pack'in, kendi personelini soruşturmayı da içeren çalışmalar için bir hukuk firmasına 1 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını gösteren mali belgeler yayınladı

Cuma günü yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında yapılan birden fazla talebe dayanarak yayınlanan söz konusu belgelere, yenilerinin eklenebileceği belirtildi.

Yasa kapsamında, halk ve medya kuruluşları, federal kurumlardan kayıtları isteyebiliyor. Kurumlar, kişisel mahremiyet ve ulusal güvenliği içeren bir dizi muafiyet kapsamında ise bazı bilgileri saklayabiliyor.

USAGM tarafından bu hafta yayınlanan 107 sayfa, Amerika’nın Sesi (Voice of America) çalışanları dahil USAGM yetkililerinin araştırılması için Michael Pack'in liderliği sırasında görevlendirilen hukuk firması McGuireWoods ile yapılan yazışmaları ve faturaları içeriyor.

Pack, 20 Ocak'ta, Başkan Joe Biden göreve geldikten saatler sonra istifa etmişti.

Hukuk firması, üç aylık süre boyunca USAGM'e 1 milyon dolardan fazla fatura kesti. Gelecek haftalarda daha fazla faturanın çıkarılması beklendiğinden toplam maliyet daha yüksek olabilir.