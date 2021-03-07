USAGM Personeli Araştırmak İçin 1 Milyon Dolar Ödedi

ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM), Trump’ın atadığı eski CEO Michael Pack'in, kendi personelini soruşturmayı da içeren çalışmalar için bir hukuk firmasına 1 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını gösteren mali belgeler yayınladı
Cuma günü yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında yapılan birden fazla talebe dayanarak yayınlanan söz konusu belgelere, yenilerinin eklenebileceği belirtildi.
Yasa kapsamında, halk ve medya kuruluşları, federal kurumlardan kayıtları isteyebiliyor. Kurumlar, kişisel mahremiyet ve ulusal güvenliği içeren bir dizi muafiyet kapsamında ise bazı bilgileri saklayabiliyor.
USAGM tarafından bu hafta yayınlanan 107 sayfa, Amerika’nın Sesi (Voice of America) çalışanları dahil USAGM yetkililerinin araştırılması için Michael Pack'in liderliği sırasında görevlendirilen hukuk firması McGuireWoods ile yapılan yazışmaları ve faturaları içeriyor.
Pack, 20 Ocak'ta, Başkan Joe Biden göreve geldikten saatler sonra istifa etmişti.
Hukuk firması, üç aylık süre boyunca USAGM'e 1 milyon dolardan fazla fatura kesti. Gelecek haftalarda daha fazla faturanın çıkarılması beklendiğinden toplam maliyet daha yüksek olabilir.
Hükümet Denetim Projesi'nin (GAP) kıdemli danışmanı David Seide, bir devlet sözleşmesinin ihalesiz dışarıdan bir firmaya verilmesinin "son derece sıradışı" olduğunu söyledi.
İhbarcıları korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu, belgelerin yayınlanmasını memnuniyetle karşıladı.
GAP, Pack'in icra kurulu başkanı olarak geçirdiği zamana ilişkin belgeleri talep eden kuruluşlar arasında.
Seide, VOA'e verdiği demeçte, "Şeffaflık ihtiyacını kabul ettiği ve bu malzemeyi derhal kamuya açık hale getirdiği için USAGM’i alkışlıyoruz.Bu tür paylaşımlar yapmaya devam etmesini umuyor ve bekliyoruz" dedi.
Kar amacı gütmeyen Uluslararası Şeffaflık Örgütü de bu hareketi olumlu bir adım olarak nitelendirdi.
Örgütün ABD Ofisi Başkanı Gary Kalman, "Genel olarak, kurumların nasıl çalıştığını, paranın nasıl harcandığını, önceliklerinin ne olduğunu tam olarak anlamanın, halk için önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu
Pack, geçen ay verdiği bir röportajda kurumda güvenlik açıkları ve tarafsızlık sorunları olduğunu söyleyerek eylemlerini savunmuştu.
Kurumda görev yapan bazı eski yetkililer, Trump yönetimi sırasındaki değişikliklerin siyasi kaynaklı olduğunu söylüyor.