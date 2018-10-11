USAGM ve VOA’den ‘Cemal Kaşıkçı’ Açıklamaları

Dünya genelinde yolsuzluklara bulaşmış ve baskıcı hükümetlerin ortak bir özelliği paylaştığına dikkati çeken Lansing, bunu da “bilgi akışını kontrol etme ve özgür medyayı bastırma arzusu” olarak tanımladı. Lansing, bu tip hükümetlerin bağımsız gazetecilerin tehdidi altında olduğunu ve çoğu zaman da onların vazgeçilmez nitelikteki çalışmalarını suç kapsamına soktuğunu kaydetti.

Lansing, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Kaşıkçı’yla ilgili yazılı açıklamasında, “Maalesef bu olay dünya genelinde basına karşı giderek artan küresel tehditler trendinin bir parçası” ifadesini kullandı.

Voice of America’nın (VOA) da bağlı olduğu ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) Başkanı John Lansing, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti konusunda derin kaygı duyduğunu belirtti. Lansing medya, hükümetler ve insan hakları yetkililerinin, Kaşıkçı’nın durumunun aydınlığa kavuşturulması yönündeki ortak çağrılarına kendisinin de katıldığını vurguladı.

Lansing, “Hiç kimsenin, özellikle de hükümetlerin gazetecileri susturmasına izin verilmemeli. Kaşıkçı gibi USAGM de bilgilenmiş bir dünyanın daha güvenli bir dünya olacağını ve bunun demokrasinin işlemesinin önkoşulu olduğunu anlamaktadır” dedi.

Voice of America Genel Müdürü Amanda Bennett de açıklamasında, “ABD’de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da bir hafta önce ortadan kaybolması ve olası cinayeti, dünya genelinde gazetecilerin ciddi tehditlerle yüzleştiğinin vahim bir hatırlatıcısı” ifadesini kullandı.

Bennett, VOA ve USAGM’in tüm çalışanları olarak basın özgürlüğünün demokrasi ve iyi yönetim için kritik önem taşıdığına, gazetecilerin tehdit, taciz ve daha kötülerinin korkusunu duymadan çalışmalarını yürütebilmelerine izin verilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ya da kaçırıldığı şeklindeki haberlerin doğru çıkması halinde, bunun dünya genelinde zaten giderek artan tehdit ve zulüm dalgasının ciddi bir yeni seviyesini oluşturacağını kaydeden Bennett, bu durumun tüm gazetecilerin gerçekleri haberleştirme misyonuna ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bennett, “Tüm hükümetleri bu kilit değerleri desteklemek için daha fazlasını yapmaya, ABD’de yaşayan bir gazeteci ve iki ABD müttefikinin içinde olduğu bu vahim meseleye güçlü ve uygun tepki vermeye çağırıyoruz” dedi.

