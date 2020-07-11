USAGM Yabancı Gazetecilerin Vizelerini Gözden Geçiriyor

Voice of America için çalışan yaklaşık 76 yabancı gazeteci, bu ay içinde süresi dolacak olan vizelerinin yenilenmemesi olasılığıyla karşı karşıya. VOA’in bağlı bulunduğu ABD Küresel Basın Dairesi (USAGM) sözcüsü, her vize yenileme başvurusunun kendi içinde değerlendirildiğini belirtti. Voice of America’da 62 sözleşmeli ve 14 tam zamanlı personel Amerika’da J-1 vizesiyle bulunuyor. Şimdiye kadar vize yenileme başvurusu doğrudan reddedilen bir gazeteci yok. Ancak vizesinin geçerlilik süresi dolan en az bir gazetecinin, vizesinin uzatılmaması halinde ABD’yi bu ay sonunda terk etmesi gerekiyor. Bazı gazetecilerin de kendi ülkelerine dönmeleri için birkaç haftası kalmış durumda. Bu gazetecilerin bazıları VOA’in durumu haberleştirmesi sebebiyle geleceklerinden endişe duyuyor. USAGM sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, vize inceleme süreci kurumun yönetiminin iyileştirilmesi, ABD’nin ulusal güvenliğinin korunması ve işe alım yetkilerinin suistimal edilmemesinin sağlanmasını amaçlıyor. J-1 vizeleri çalışma ya da eğitim amaçlı olarak değişim programlarına katılma onayı almış olan ve belirli bir alanda beceriye sahip kişilere ABD’ye giriş izni veriyor.

Trump yönetimi hem Corona virüsü salgını hem de bu vize türüne sahip olan kişilerin ABD vatandaşlarının iş imkanlarını ellerinden aldığını düşündüğü için J-1 dahil olmak üzere geçici çalışma vizelerini bir süreliğine askıya almıştı. Merkezi New York’ta bulunan PEN America ve merkezi başkent Washington’da bulunan Ulusal Basın Kulübü ile ona bağlı Gazetecilik Enstitüsü, Cuma günü yaptıkları açıklamada vizelerin yenilenmemesinin VOA için çalışan gazetecileri riske atabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi. 40’tan fazla dilde kaliteli ve profesyonel habercilik yapma yükümlülüğü bulunan VOA, program yayınlarını sürdürmek amacıyla gerekli gazetecilik ve lisan becerisine sahip olan yeterli sayıda Amerikan vatandaşı bulmakta zorlanıyor. Kurum bu durumlarda başka ülkelerden getirilen ya da uzun süren Amerikan vatandaşlığı sürecindeki yeni göçmenleri istihdam ediyor. VOA ve bazı hükümet kurumları, işverenler tarafından başvurusu yapılan ve Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen J-1 vize yenileme taleplerini düzenli olarak inceliyor. Geçmiş yıllarda da VOA’de çalışan bazı yabancı gazeteciler vizeleri yenilenmediği için işlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu yılki sürecin geçmiştekinden farkı ise net değil.