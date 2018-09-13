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Usain Bolt yerçekimsiz ortamda koştu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

Jamaikalı atlet Usain Bolt, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul ediliyor. Bolt, yerçekimsiz bir ortamda yeteneğini sergilemeye çalıştı.

Dünya rekortmeni sporcu bu yeteneğini şimdi yerçekimsiz bir ortamda sergilemeye çalıştı. Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içinde koştu.

Ünlü atlet yaşadığı deneyimi, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi" sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Usain Bolt yerçekimi

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