Usain Bolt yerçekimsiz ortamda koştu

Dünya rekortmeni sporcu bu yeteneğini şimdi yerçekimsiz bir ortamda sergilemeye çalıştı. Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içinde koştu.

Ünlü atlet yaşadığı deneyimi, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi" sözleriyle anlattı.

