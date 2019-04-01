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Uşak Baro Başkanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:57 | Son Güncelleme

UŞAK Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Uşak Baro Başkanı hayatını kaybetti

UŞAK, (DHA)- UŞAK Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile kafede bir araya gelen Uşak Baro Başkanı Kazım Kargı, sohbet ederken fenalaştı. Kargı'nın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine kafeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kazım Kargı'nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Baro Başkanı Kazım Kargı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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