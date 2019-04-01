Uşak Barosu Başkanı Kargı'nın cenazesi toprağa verildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı'nın cenazesi, toprağa verildi.

İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir pastanede dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kargı için Uşak Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Vali Funda Kocabıyık, törende, Kargı'nın iyi bir hukuk adamı ve aile babası olduğunu dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise hukuk dünyası ve ülkenin önemli bir şahsiyeti kaybettiğini söyledi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz da Kargı'nın pek çok genç hukukçuyu yetiştirdiğini ve mesleğine önem verdiğini belirtti.

Kargı'nın cenazesi, edilen duaların ardından Yücetepe Camisi'ne götürüldü.

Cenazeye, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, hakim ve savcılar ile avukatlar da katıldı.

Kargı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Uşak Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

