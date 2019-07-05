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Uşak Barosundan "altın madeni" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Baro başkanı Emin Coşkun: - "Süreç içinde bölgenin iklim özellikleri değişecek, yağış rejimi bozulacak ve kuraklığa yol açılacaktır. Bu nedenle ÇED sürecininin durdurulması için açtığımız iptal davasının takipçisi olacağız"

Uşak Barosu Başkanı Emin Coşkun, Murat Dağı'nda açılacak altın madeninin bölgenin iklim özelliklerini değiştireceğini, yağış rejimini bozacağını ve kuraklığa yol açılacağını ileri sürdü.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Kütahya'nın Gediz ilçesi Karaağaç köyü yakınlarında kurulacak altın madeninin bölgede olumsuz etkilerinin olacağını savundu.

Altın madeni için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptaline yönelik 3 Haziran'da idare mahkemesine başvuruda bulunduklarını hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Altın madeni, Kütahya ile sınırla kalmayacak Ege Bölgesi'nde yaşayan 15 milyon insanı olumsuz etkileyecek. Murat Dağı farklı yağış rejimlerine sahip su kaynakları açısından zengin bir bölge. Buradan doğan yüzlerce çay ve dere; Menderes ve Gediz Nehirlerini dolayısıyla Aydın, Denizli, Manisa ovalarını besliyor. Altın madeninin faaliyete geçmesi durumunda Uşak ve Banaz çok ciddi susuzluk, kuraklık riski ile karşı karşıya kalacaktır. "

Altın aranması için patlatılacak dinamitlerin dağdaki fayları hareketlendireceğini aktaran Coşkun, bunun da yer altı su yataklarının kaybolmasına, çekilmesine ve yatak değiştirmesine neden olacağını kaydetti.

Maden sahasının ormanlık alan içerisinde olduğunu anımsatan Coşkun, "Maden için bu ormanlar yok edilecektir. Süreç içinde bölgenin iklim özellikleri değişecek, yağış rejimini bozulacak ve kuraklığa yol açılacaktır. Bu nedenle ÇED sürecininin durdurulması için açtığımız iptal davasının takipçisi olacağız." vurgusu yaptı.

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