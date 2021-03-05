Uşak, bulunduğu bölgede nasıl düşük riskli tek il oldu?

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü Türkiye'nin il il koronavirüs risk haritasını yayımladı. Bu haritaya göre tümü ülkenin güneydoğu ve doğusunda olan 13 ilin dışında düşük riskli olduğu için mavi renkle görünen tek il Uşak oldu.

Türkiye'nin en az göç veren illerinden biri olan ve battaniye, halı gibi tekstil fabrikalarının ciddi bir iş alanı yarattığı Uşak, bu haritanın ardından sosyal medyada gündem oldu.

Haritadaki yerlerinin bile bilinmediğinden yakınan Uşaklılar, sosyal medyada "Koronavirüs de nerede olduğumuzu bilmediğinden bizi bulamamış" yorumunu yaptı.

Peki yaklaşık 370 bin nüfuslu bu küçük il, çevresindeki yüksek risk bölgelerine ve sadece birkaç hafta öncesine kadar vaka artışının en fazla olduğu illerden biri olmasına rağmen bugün nasıl en düşük riskli iller arasına girmeyi başardı?

Bugüne kadar 25 bin 707 vaka tespit edildi

Uşak iline özel ilk duyuru, 3 Nisan 2020'de, yani Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarihten yaklaşık bir ay sonra yapıldı. O güne kadar il genelinde 40 vaka tespit edilmiş; dört kişi de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti.