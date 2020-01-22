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  4. Uşak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Uşak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

UŞAK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)- UŞAK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişiye yönelik bu sabah operasyon başlattı. Uşak merkezli Kütahya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünü ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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