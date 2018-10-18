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Uşak merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 7 zanlı tutuklandı

Uşak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Ankara, Amasya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Diğer zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklananlar arasında Uşak Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD) Genel Sekreteri M.K'nin de bulunduğu öğrenildi.

Uşak merkezli 4 ilde 16 Ekim'de örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon polis uşak

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