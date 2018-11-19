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Uşak merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Uşak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen ve Uşak, Diyarbakır ve Manisa'da gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 4 askeri personelin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon polis terör

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